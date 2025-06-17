İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!

Diyarbakır'da kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI Hayatını kaybeden Süleyman Öztemel. DHA'daki habere göre kavgada Süleyman Öztemel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman Öztemel doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Öztemel’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.