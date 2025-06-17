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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!

        Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 2 grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Öztemel hayatını kaybetti. Kavga anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 11:50 Güncelleme: 17.06.2025 - 13:07
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        İki grup bıçaklarla saldırdı! Diyarbakır'da kanlı düello!
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        Diyarbakır'da kan donduran olay, dün sabah saatlerinde Sur ilçesinde meydana geldi. 2 grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        BIÇAK DARBELERİYLE YARALANDI

        Hayatını kaybeden Süleyman Öztemel.
        Hayatını kaybeden Süleyman Öztemel.

        DHA'daki habere göre kavgada Süleyman Öztemel, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Öztemel, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Süleyman Öztemel doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

        OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Öztemel’in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olaya ilişkin polis ekiplerinin çalışmasıyla, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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