Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhuşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı.

POLİSE 'BEYBİ', MÜŞTERİYE 'KOLİ' DEMİŞLER

DHA'daki habere göre çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere ‘Beybi’, müşterilere de ‘Koli’ dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.