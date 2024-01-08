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        Devrilen forkliftin altında kalan sürücü öldü

        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 17:44 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:50
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        Devrilen forkliftin altında kalan sürücü öldü
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        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24), hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi, Batman kara yolu üzerindeki Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ´un, bir TIR´ın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift, devrildi. Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Altuğ´un hayatını kaybettiği belirlendi. Altuğ´un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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