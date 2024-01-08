Devrilen forkliftin altında kalan sürücü öldü

DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde kullandığı forkliftin altında kalan Hasan Altuğ (24), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi, Batman kara yolu üzerindeki Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Hasan Altuğ´un, bir TIR´ın içerisindeki seramik karoları indirdiği sırada kullandığı forklift, devrildi. Altuğ forkliftin altında kalırken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Altuğ´un hayatını kaybettiği belirlendi. Altuğ´un cansız bedeni, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu´na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.