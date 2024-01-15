Köpeklerin saldırdığı çocuğu esnaf ve otomobil sürücüsü kurtardı; o anlar kamerada DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu Z.A.´yı, esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu Z.A.´yı, esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatif Mahallesi´nde yaşandı. Sabah okula gitmek için evden çıkan Z.A., kavşakta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı. Z.A.´yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp, çocuğu korumaya aldı. Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı. Z.A.´nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.