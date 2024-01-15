Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Köpeklerin saldırdığı çocuğu esnaf ve otomobil sürücüsü kurtardı; o anlar kamerada

        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu Z.A.´yı, esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 22:11 Güncelleme: 15.01.2024 - 22:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeklerin saldırdığı çocuğu esnaf ve otomobil sürücüsü kurtardı; o anlar kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        DİYARBAKIR´ın Bismil ilçesinde okula giderken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu Z.A.´yı, esnaf ve otomobilini köpeklerin üzerine süren sürücü kurtardı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Kooperatif Mahallesi´nde yaşandı. Sabah okula gitmek için evden çıkan Z.A., kavşakta başıboş köpeklerin saldırısı sonucu kaçmaya başladı. Z.A.´yı gören bir esnaf köpeklerin önüne atlayıp, çocuğu korumaya aldı. Bir sürücü de otomobili köpeklerin üzerine doğru sürdü. Bunun üzerine köpekler bölgeden uzaklaştı. Z.A.´nın yara almadan kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır´da husumetlilerin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır´da husumetlilerin silahlı kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri 2023'te 29 bin 168 iş yerinde denetim yaptı
        Diyarbakır'da zabıta ekipleri 2023'te 29 bin 168 iş yerinde denetim yaptı
        Yıkım haberi sonrası güvenlik kamerasının açısı değiştirildi
        Yıkım haberi sonrası güvenlik kamerasının açısı değiştirildi
        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması sürüyor
        Diyarbakır'da yeni yerleşim alanlarında altyapı çalışması sürüyor
        Diyarbakır'da "Madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici" seminer
        Diyarbakır'da "Madde bağımlılığına yönelik koruyucu önleyici" seminer