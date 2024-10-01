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        Boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptıran Suriye uyruklu kadın öldü, 2 gözaltı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesindeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada (24), boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 22:22 Güncelleme: 01.10.2024 - 22:25
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        Boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptıran Suriye uyruklu kadın öldü, 2 gözaltı
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesindeki bir fabrikada çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada (24), boynunu tavuk yemi üretim makinesine kaptırarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

        Olay, akşam saatlerinde Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde bulunan bir tavuk yemi üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Hasne El Asada, tavuk yemi üretim makinesine boyunu kaptırdı. Durumu gören eşi, Hasne’yi aracıyla Bismil Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasne, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hasne’nin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

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