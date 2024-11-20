Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası

        TUNCELİ Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 15:01 Güncelleme: 20.11.2024 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tunceli ve Ovacık belediye başkanlarına 6 yıl 3'er ay hapis cezası
        ABONE OL
        ABONE OL

        TUNCELİ Belediye Başkanı DEM Parti’li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, 'Terör örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandıkları davada 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Tunceli Belediye Başkanı DEM Parti'li Cevdet Konak ile Ovacık Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül'ün de aralarında olduğu 4 sanık hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçuyla açılan davanın karar duruşması, Tunceli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma öncesi mahkeme ile belediye binası önünde geniş güvenlik önemleri alındı. Duruşmaya her iki başkan da katılmadı. İddianamenin okunmasının ardından savcılık sanıklar hakkında tutuklama talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak, Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile diğer 2 sanığa 'Terör örgütüne üye olma' suçundan istinaf yolu açık olmak üzere yurt dışı yasağı koyarak, 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; terörist cenazesi, yapımı devam eden Pembelik Barajı'ndaki gösteri ile birçok izinsiz eylem ve yürüyüşe katıldıkları iddiaları yer almıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        MİT Başkanı Kalın'dan CHP'ye ziyaret
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Erbil ve Ortaç hakkında iddianame
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine az kaldı
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        "Biden'ın kararı dünyayı savaşın eşiğine getirebilir"
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Arda Güler'e Ada kancası!
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Elektronik sigara kullanımı KOAH riskini artırıyor
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Beren'in ölümünde itfaiyecinde matara savunması!
        Yunus'a dev zam!
        Yunus'a dev zam!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        Havvanur ve Karakoç bebeğin ölümü soruldu!
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        14 yılda 6 milyon büyükbaş hayvan ithal edildi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Hastalıklardan koruyan yeşil güç
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da Amida Höyük'teki kazılarda "Çanakkale Savaşı rozeti" bulundu
        Diyarbakır'da Amida Höyük'teki kazılarda "Çanakkale Savaşı rozeti" bulundu
        Amida Höyük kazısında, Çanakkale gazisine ait rozet bulundu
        Amida Höyük kazısında, Çanakkale gazisine ait rozet bulundu
        Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedinin bulunduğu gün, arama çalışmalarının baş...
        Nevzat Bahtiyar, Narin'in cesedinin bulunduğu gün, arama çalışmalarının baş...
        Diyarbakır'da lise öğrencileri su tasarrufu için sahada
        Diyarbakır'da lise öğrencileri su tasarrufu için sahada
        Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'nde bilinçlendirme kampanyası düzenlendi
        Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü'nde bilinçlendirme kampanyası düzenlendi
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor
        Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor