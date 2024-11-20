Pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti

Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif Başer, dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.