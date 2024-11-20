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        Pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR'da hava almak için açtığı pencereden düşen emekli vaiz Muhammed Zaif Başer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 16:40 Güncelleme: 20.11.2024 - 16:45
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        Pencereden düşen emekli vaiz hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR'da hava almak için açtığı pencereden düşen emekli vaiz Muhammed Zaif Başer (65), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, dün öğle saatlerinde Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu Caddesi’ndeki 7 katlı Eyüpoğlu Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 5'inci katındaki dairesinin penceresini açarak hava almak isteyen Muhammed Zaif Başer, dengesini kaybederek bodrum katın girişini kapatan saçağın üzerine düştü. Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Başer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Başer’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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