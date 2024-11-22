Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 20 Kasım’da iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, bugün de aynı aileler arasında yine kavga çıktı ve 1 kadın yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bismil ilçesi kırsal Çatalköy Mahallesi'nde 20 Kasım’da öğle saatlerinde arazi sınırını belirlemek isteyen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavga eden grupları ayırdı. Taşkınlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.