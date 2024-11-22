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        Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 20 Kasım'da iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, bugün de aynı aileler arasında yine kavga çıktı ve 1 kadın yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 19:23 Güncelleme: 22.11.2024 - 19:25
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        Diyarbakır'da aileler arasındaki arazi kavgası kamerada: 1 yaralı
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        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, 20 Kasım’da iki aile arasındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, bugün de aynı aileler arasında yine kavga çıktı ve 1 kadın yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Bismil ilçesi kırsal Çatalköy Mahallesi'nde 20 Kasım’da öğle saatlerinde arazi sınırını belirlemek isteyen iki grup arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, kavga eden grupları ayırdı. Taşkınlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        BUGÜN DE DEVAM EDEN KAVGADA 1 KADIN YARALANDI

        İki taraf arasında bugün tekrar çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Mahallede bulunan jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga kısa sürede sonlandırılırken, A.E. adlı kadın, başına aldığı darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. A.E., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.E.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bazı kişiler de ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

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