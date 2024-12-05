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        Diyarbakır'da 1300 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 22 gözaltı

        DİYARBAKIR'da, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1300 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:35
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        Diyarbakır'da 1300 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirildi; 22 gözaltı
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        DİYARBAKIR’da, polis ekiplerinin son 1 haftada düzenlediği operasyonlarda 1300 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirilirken, 22 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son 1 hafta içerisinde sahte ve kaçak alkollü içki kaçakçılığının tespitine, önlenmesine, suç ve suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda denetlenen 120 iş yerinde yapılan aramalarda 1300 şişe kaçak ve sahte içkiye el konuldu. Operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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