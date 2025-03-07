Bakan Memişoğlu: Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık sistemini oluşturuyoruz (2)

'MİMARECE HANIMI KAYBETTİK, AŞIRI BİR HİPOTERMİSİ VARDI'

Diyarbakır'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı süren 1000 yataklı şehir hastanesi inşaatını ziyaret etti. Bakan Memişoğlu'na, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu, Mehmet Sait Yaz ve Suna Kepolu Ataman, İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu ve AK Parti İl Başkanı Ömer İler eşlik etti. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra sağ olarak bulunan ancak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 36 yaşındaki peyzaj mimarı Ece Gürel ile ilgili, "Allah rahmet eylesin, Mimar Ece hanımı kaybettik, gece 3.00'te. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. Ailesine sabırlar diliyorum. Sonuçta çok acı bir olay, gerçekten eşine sabırlar diliyorum, Allah rahmet eylesin" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN 'HAYALİM' DEDİĞİ SAĞLIK ŞAHESERLERİDİR'

Bakan Memişoğlu, kentte yapılacak ikinci şehir hastanesinin de nerede yapılacağının belirlendiğini söyleyerek, "Öncelikle 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' kapsamında 42''nci şehrimiz Diyarbakır'dayız. Diyarbakır, sahabelerin memleketi, medeniyetimizin mihenk taşlarından bir tanesi, gerçekten kadim bir şehir. Burada olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Açıkçası Diyarbakır bizi bağrına bastı, sağ olsunlar. Sabah toplantı yaptık, sağlıkla ilgili istişarelerde bulunduk. Şimdi de şehir hastanesini ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz şehir hastaneleri, Cumhurbaşkanımızın 'Hayalim' dediği sağlık şaheserleridir. Burada da inşallah 2026 senesinde milletimizin hizmetine girecek şehir hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. 1000 yataklı, her türlü sağlık hizmeti sunabilecek bir yapının önündeyiz. Çok hızlı da gidiyor, inşallah 2026'da milletimizin hizmetine bu sağlık şaheserini sunmuş olacağız. Bunun izolatörleri var, depreme karşı tamamen dayanıklıdır. Diyarbakır'da sağlıkla ilgili yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 2002 yılından beri 67 tane sağlık hizmeti için yatırım yapılmış, bunların 23 tanesi hastanedir. Biliyorsunuz, 1 hastanemizi geçen sene açtık. Şimdi de 2 hastanemizi bu sene içinde, Hani ve Dicle'de milletimizin hizmetine sunacağız. Aynı zamanda Aile Sağlığı Birimlerimizi milletimizin hizmetine sunuyoruz. Aile Sağlığı Birimlerimizi önemsiyoruz. Çünkü koruyucu sağlık bizim için önemlidir. İnsanlar hastalanmadan sağlığını koruması gerekiyor, o nedenle de aile hekimliklerini ilk kapımız olarak görüyoruz. Bunu her zaman ifade ediyoruz" diye konuştu.