Diyarbakır'da, devrilen elma yüklü TIR'ın şoförü öldü

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Irmak’ın kontrolünü yitirdiği 33 ATP 92 elma yüklü TIR, demir bariyerlere çarpıp, devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, TIR şoförü Mustafa Irmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Irmak’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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