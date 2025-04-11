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        Diyarbakır'da, devrilen elma yüklü TIR'ın şoförü öldü

        DİYARBAKIR'da, demir bariyerlere çarparak devrilen elma yüklü TIR'ın şoförü Mustafa Irmak (45), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:22 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:25
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        Diyarbakır'da, devrilen elma yüklü TIR'ın şoförü öldü
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        DİYARBAKIR’da, demir bariyerlere çarparak devrilen elma yüklü TIR’ın şoförü Mustafa Irmak (45), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Irmak’ın kontrolünü yitirdiği 33 ATP 92 elma yüklü TIR, demir bariyerlere çarpıp, devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, TIR şoförü Mustafa Irmak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Irmak’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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