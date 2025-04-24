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        Diyarbakır merkezli 3 ilde torbacı operasyou; 29 şüpheli tutuklandı

        DİYARBAKIR merkezli 3 ilde 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 08:54 Güncelleme: 24.04.2025 - 09:00
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        Diyarbakır merkezli 3 ilde torbacı operasyou; 29 şüpheli tutuklandı
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        DİYARBAKIR merkezli 3 ilde ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 47 şüpheliden 29’u tutuklandı. Şüphelilerin, yakalanmamak için özellikle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yıkım kararı alınan binalarda bu satışları gerçekleştirdikleri tespit edildi.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ilde belirlenen 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, muhtelif tür ve miktarda uyuşturucu, uyarıcı madde, 4 hassas terazi, 6 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. 47 şüpheli gözaltına alındı.

        SATIŞ, YIKIM KARARI ALINAN BİNALARDA

        Şüphelilerin yakalanmamak için uyuşturucu satışını Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yıkım kararı verilen binaları tercih ettikleri, ev buluşmaları yaptıkları görüşmelerde ‘bana gel, bende var’, ‘burada halleder öyle gidersin, ‘ne parası, ikram’ ‘sen misafirsin’ gibi şifreli konuşmalar yaptıkları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 47 şüpheliden 4’ü savcılıkta serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 43 şüpheliden 29’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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