Oynarken merdivenden düşen Roza, 10 ay sonra hayatını kaybetti

Olay, 18 Haziran 2024’te Bismil ilçesi kırsal Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Roza Bakan, arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü. Bakan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

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