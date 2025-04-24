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        Oynarken merdivenden düşen Roza, 10 ay sonra hayatını kaybetti

        DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken merdivenden düşen Roza Bakan (8), tedavi gördüğü hastanede 10 ay sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 13:26 Güncelleme: 24.04.2025 - 13:30
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        Oynarken merdivenden düşen Roza, 10 ay sonra hayatını kaybetti
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        DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde arkadaşlarıyla oynarken merdivenden düşen Roza Bakan (8), tedavi gördüğü hastanede 10 ay sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, 18 Haziran 2024’te Bismil ilçesi kırsal Uğurlu Mahallesi’nde meydana geldi. Roza Bakan, arkadaşlarıyla oyun oynarken evlerinin merdiveninden dengesini kaybedip düştü. Bakan’ın yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bakan, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Roza Bakan, ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

        Hastanede tedavisi süren Roza Bakan, dün sabah hayatını kaybetti. Bakan’ın cenazesi, uçakla Diyarbakır Havalimanı’na getirildi. Yakınları tarafından alınan Roza Bakan’ın cenazesi, kırsal Uğurlu Mahallesi’nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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