Diyarbakır'da dolu ve sağanak etkili oldu (2)

Diyarbakır'da etkili olan dolu ve sağanağın ardından Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde bulunan bir pasajı su bastı. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

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