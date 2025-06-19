Diyarbakır'da 9 yaşındaki Yasemin, merdiven boşluğunda öldürülmüş halde bulundu (4)

Diyarbakır'ınErgani ilçesinde 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kız kuzeni M.Ç.'nin ardından bir kuzeni daha gözaltına alındı. M.Ç. ve kuzeni işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. M.Ç. çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, kuzeni ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

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