Türk Kızılay Sur Şubesi'nden ihtiyaç sahiplerine destek

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DİYARBAKIR (AA) - Türk Kızılay Sur Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda malzemesi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Sur Şube Başkan Yardımcısı Gülhan Sönmez, yaptığı açıklamada, gönüllü ekiplerle ilçedeki ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret edip, acil ihtiyaçlarını belirlediklerini söyledi.

Bir günde yaklaşık 10 haneyi gezerek vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda destek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Sönmez, şöyle dedi:

"Yardım çalışmaları kapsamında yönetim kurulu, gençlik kolları ve kadın kollarımızdan oluşan ekibimizle Sur'daki 10 mahallemizde eş zamanlı olarak ihtiyaç sahibi yaklaşık 100 ailemize gıda malzemesi dağıtımında bulunduk. Türk Kızılay Sur Şubesi olarak sürekli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Gönüllü ekiplerimizle sürekli sahadayız. İlçemizde aş pişmeyen ev bırakmamak için teşkilatımızla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. İhtiyaç sahibi ailelerimize destek olmak isteyen hayırseverlerimiz şubemizle iletişime geçebilirler."





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