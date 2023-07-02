Diyarbakır'da iki kardeş gölette boğuldu

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DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde Dicle Barajı Göleti'nde akıntıya kapılan kişi ile onu kurtarmak isteyen kardeşi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Dicle Barajı Göleti'ne giren Rıdvan Akdemir'in (28) akıntıya kapılması üzerine kardeşi İbrahim Akdemir (24) de ağabeyini kurtarmak için suya girdi.

Bir süre sonra 2 kardeşin de gözden kaybolduğunu gören yakınları yardım istedi.

Vatandaşların yardımıyla göletten çıkarılan 2 kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akdemir kardeşler yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.





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