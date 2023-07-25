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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hani ilçesinde çevre düzenlemesi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 14:17
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden Hani ilçesinde çevre düzenlemesi

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Hani ilçe merkezine 2 kilometre uzaklıktaki Aynkaris şifalı suyun bulunduğu bölgede çevre düzenleme çalışması yaptı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, çevre illerden yoğun talep gören Aynkaris şifalı suyun bulunduğu bölgenin daha rahat ziyaret edilebilmesini sağlamak amacıyla çevre düzenleme çalışması yürüttü.

        Peyzaj düzenleme kapsamında 400 metrekarelik bölümün çimlendirileceği çalışmada, alanın belirlenen yerlerine ağaç ve çalı türleri dikimi yapılacak. Ziyaretçiler için söz konusu alana ahşap oturma grupları yerleştirildi.

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