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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 hazır giyim fabrikası açılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 14:33
        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 5 hazır giyim fabrikası açılıyor

        DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Bismil ilçesinde yapımı tamamlanan ve kısa süre içerisinde faaliyete geçmesi planlanan hazır giyim fabrikalarında incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede istihdamı kolaylaştırmak, daha fazla gence iş imkanı sağlamak, tekstil ve hazır giyim yatırımlarını geliştirerek üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan 16 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 5 fabrikanın yapımı tamamlandı.

        Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıkları tarafından yürütülen, "Çalışan ve Üreten Gençler Projesi" kapsamında, 2022 yılı mart ayında temeli atılarak yapımı tamamlanan 5 hazır giyim fabrikasıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Su, "Kısa süre içerisinde faaliyete geçecek 5 fabrika binası 1500 kişiye istihdam sağlayacak. Diyarbakır'ımıza ve hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

        Gençlerin istihdamına yönelik hazır giyim fabrikası inşası Ergani ve Çermik ilçelerinde de devam ediyor.

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