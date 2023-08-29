Diyarbakır'da 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin arananların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Z'nin Hani ilçesinde olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan E.Z, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.