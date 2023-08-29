Diyarbakır'da öğrencilere yönelik "Coğrafyamı Öğreniyorum" etkinliği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesince eğitim akademileri ve bilgievlerindeki öğrencilere yönelik "Coğrafyamı Öğreniyorum” etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'ne bağlı eğitim akademileri ve bilgievlerindeki öğrencilerinin, kentin coğrafyasını görme ve tanıma imkanına sahip olmaları amacıyla "Coğrafyamı Öğreniyorum" adlı gezi ve atölye etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında, öğrenciler Çermik Şeyhan Dede Şelalesi, Silvan Malabadi Köprüsü ve Hevsel Bahçelerinin ardından Lice ilçesindeki tarihi Bırkleyn Mağaralarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, “Bu projeyi hayata geçirdiğimizde gördük ki, Diyarbakır’da yetişen bir genç kardeşimizin çok merkezi konumdaki tarihi yerleri görmemiştir. Bu vesile ile bu projeden yararlanan Diyarbakırlı gençler belki ülke genelinde meşhur belki dünyaca üne sahip aynı zamanda UNESCO Kültür Mirası Listesinde olan değerleri görmüş oldular. Bu anlamda projemiz amacına hizmet etti." ifadelerini kullandı.