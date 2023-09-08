Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgievlerinde kayıtlar başladı

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çocukların eğitimine destek vermek amacıyla açtığı bilgievlerinde yeni dönem için kayıtlar başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgievlerinde kayıtlar başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden bilgievlerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı için kayıtlar başladı.

        Eğitimlerin ücretsiz verildiği Merkez Bilgievi, Selahaddin Eyyubi Bilgievi, Ali Emiri Bilgievi, kırsal kesimlerde yer alan Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievler'ine kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Eylül'e kadar velileri ile beraber eğitim yuvalarına kimlik fotokopisi, öğrenci belgeleri ile gelerek öğrenci formunu doldurup kayıt yaptırabilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Thodex'te para cezası! 24 taksitle...
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        Endişeye yol açan ani sel açıklaması!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        1 kişi ölmüş, 3 kişi yaralanmıştı! Eğlence mekanındaki çatışma kamerada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Ani sel felaketlerine karşı 'Kasukabe' modeli tavsiyesi
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Sokak köpeklerini besliyordu! Başından vuruldu!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Okul sezonu öncesi ailelere "süper enfeksiyon" uyarısı!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Beyoğlu'nda durağa dalıp 2 kişinin ölümüne sebep olmuştu! Cezası belli oldu!
        Tecavüzden 30 yıl
        Tecavüzden 30 yıl
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Daha 2 yaşındaydı! Kediyi seviyordu! Büyük acı!
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Aksaray'da selde kaybolan Asel bebekten acı haber
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        Lisede sınıf tekrarı geri geldi! İşte detaylar
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        "Sınırlamalar net olarak ortaya koyulmalı"
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        İsmail Kür’ün şüpheli ölümü masaya yatırıldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da tiyatro ve drama kursları için ek başvuru başladı
        Diyarbakır'da tiyatro ve drama kursları için ek başvuru başladı
        Diyarbakır'da 11 yaşındaki öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı
        Diyarbakır'da 11 yaşındaki öğrenci, görme engelliler için cihaz tasarladı
        Diyarbakır'da DOGÜNSİFED'in yeni yönetimi basınla bir araya geldi
        Diyarbakır'da DOGÜNSİFED'in yeni yönetimi basınla bir araya geldi
        Otomobil rayların üzerine devrildi: 5 yaralı
        Otomobil rayların üzerine devrildi: 5 yaralı
        Diyarbakır'da kantinlerde denetim yapıldı
        Diyarbakır'da kantinlerde denetim yapıldı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
        Diyarbakır'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı