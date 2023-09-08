Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bilgievlerinde kayıtlar başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerine devam eden bilgievlerinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı için kayıtlar başladı.

Eğitimlerin ücretsiz verildiği Merkez Bilgievi, Selahaddin Eyyubi Bilgievi, Ali Emiri Bilgievi, kırsal kesimlerde yer alan Bismil Prof. Dr. Aziz Sancar ve Hani Gürbüz Bilgievler'ine kayıt yapmak isteyen öğrenciler 21 Eylül'e kadar velileri ile beraber eğitim yuvalarına kimlik fotokopisi, öğrenci belgeleri ile gelerek öğrenci formunu doldurup kayıt yaptırabilecek.