Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu başladı

        Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 15:49 Güncelleme: 28.09.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi başladı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Karacadağ pirincinin önemli ekim sahalarından olan Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

        Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, etkinlikte önce orakla, sonra biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Su, Diyarbakır'ın tarım sektöründe çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

        Diyarbakır'ın hububat üretiminde Türkiye'de ilk beş il arasına girdiğini aktaran Su, Karacadağ'a özgü pirincin hasadını yaptıklarını belirtti.

        Karacadağ pirincinin tescilli bir ürün olduğunu ifade eden Su, bu ürünün 2018 yılında coğrafi işaret aldığını kaydetti.

        Vali Su, "Karacadağ pirincinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2021'de 96 ton, 2022'de 50 ton, bu yıl ise 169 ton çeltik tohumunu üreticilere dağıttık. Bu yıl Karacadağ pirincinde 5 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

        Karacadağ pirincinin aromasının farklı olduğunu ve bölge halkı tarafından sevilerek tüketildiğini anlatan Su, çiftçilere bundan sonra da desteklerin süreceğini belirtti.

        Etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile üreticiler katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da konteynır kentte kış öncesi alt yapı hazırlıkları yapıldı
        Diyarbakır'da konteynır kentte kış öncesi alt yapı hazırlıkları yapıldı
        Diyarbakır'da özel yetenek resim kursuyla öğrenciler üniversiteyi kazandı
        Diyarbakır'da özel yetenek resim kursuyla öğrenciler üniversiteyi kazandı
        Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine...
        Diyarbakır'da "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine...
        Yazar Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla buluştu
        Yazar Hayati İnanç, Diyarbakırlılarla buluştu
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Güncellenen eğitimle ambulans sürücüleri, vakalara hem hızlı hem daha güven...
        Güncellenen eğitimle ambulans sürücüleri, vakalara hem hızlı hem daha güven...