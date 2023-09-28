Diyarbakır'da tescilli Karacadağ pirincinde hasat sezonu başladı

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde bazalt taşlı arazilerde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirincinde hasat dönemi başladı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Karacadağ pirincinin önemli ekim sahalarından olan Çınar ilçesine bağlı Yarımkaş köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, etkinlikte önce orakla, sonra biçerdöverle çeltik hasadı yaptı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Vali Su, Diyarbakır'ın tarım sektöründe çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Diyarbakır'ın hububat üretiminde Türkiye'de ilk beş il arasına girdiğini aktaran Su, Karacadağ'a özgü pirincin hasadını yaptıklarını belirtti.

Karacadağ pirincinin tescilli bir ürün olduğunu ifade eden Su, bu ürünün 2018 yılında coğrafi işaret aldığını kaydetti.

Vali Su, "Karacadağ pirincinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi için ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. 2021'de 96 ton, 2022'de 50 ton, bu yıl ise 169 ton çeltik tohumunu üreticilere dağıttık. Bu yıl Karacadağ pirincinde 5 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Karacadağ pirincinin aromasının farklı olduğunu ve bölge halkı tarafından sevilerek tüketildiğini anlatan Su, çiftçilere bundan sonra da desteklerin süreceğini belirtti.

Etkinliğe, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile üreticiler katıldı.