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        "Her Şeye Rağmen" filminin galası Diyarbakır'da yapıldı

        Diyarbakır'da, başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin galası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 22:17 Güncelleme: 01.10.2023 - 22:17
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        "Her Şeye Rağmen" filminin galası Diyarbakır'da yapıldı
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        Diyarbakır'da, başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz'in paylaştığı "Her Şeye Rağmen" filminin galası gerçekleştirildi.

        Merkez Kayapınar ilçesindeki bir özel okulun konferans salonunda düzenlenen galaya, Diyarbakır Vali Yardımcısı Murat Yıldız, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Gürtaç Kayapınar, Çınar Kaymakamı Fatih Günlü, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, filmin oyuncularından Erkan Petekkaya ve iş insanı İlhan Doğan katıldı.

        Yapımcılığını Verway'in üstlendiği, yönetmenliğini ise Erdal Murat Aktaş'ın yaptığı film, iş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini anlatıyor.

        Galada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğan, oyunculara performansları için teşekkür ederek, filmin hem ülkede hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

        Doğan, "Bir hikaye olur ama o hikayeyi birisi düzgün oynamasa, o duyguları dışarıya taşıyamasa o film olmayacak ve olmaz da. Benim hikayem olduğu için defalarca teşekkür ettim. Diyarbakırlılar Erkan Bey'i çok seviyor. Erkan Bey çok müthiş bir insan çok müthiş bir oyuncu. Hikayemi anlattım, Erkan Bey de takım olarak çok müthiş oynadı. Çok başarılı bir film çıktı." dedi.

        Filmin başrol oyuncularından Erkan Petekkaya ise çok güzel bir hikayeyi sinemaya aktardıklarını ifade ederek, gerçek bir hikayeyi izleyince seyircinin de ayrı bir duygu hissettiğini aktardı.

        Petekkaya, "Oynarken çok büyük bir keyif aldım, çok acı da çektim. Çünkü zor bir hayat hikayesini oynadım. Oynadığım insanı tanımak bambaşka bir şey. Bu filmin içinde umut var. Diyarbakırlıların görmesini istedim, onun için buradayız. İnşallah herkes filmi beğenir." diye konuştu.

        Daha sonra, İlhan Doğan'ın, Adana'dan Almanya'ya, Palme de Mallorca'dan Holywood'a uzanan öyküsünü işleyen ve 29 Eylül'de vizyona giren filmin gala gösterimi yapıldı.

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