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        Diyarbakır'da 11 kurumdan 161 personelin katılımıyla "acil durum" tatbikatı gerçekleştirildi

        Diyarbakır'da, 11 kurumdan 161 personelin katılımıyla 8 etaptan oluşan "Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Saha Tatbikatı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:50 Güncelleme: 02.10.2023 - 15:25
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        Diyarbakır'da 11 kurumdan 161 personelin katılımıyla "acil durum" tatbikatı gerçekleştirildi
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        Diyarbakır'da, 11 kurumdan 161 personelin katılımıyla 8 etaptan oluşan "Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Saha Tatbikatı" düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Müdürlüğün koordinasyonunda, AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastaneleri, özel hastaneler, Diyarbakır Havalimanı Sağlık Denetleme Merkezi ekiplerinin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

        Arama kurtarma, tren kazası, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer yaralanma ve suda boğulma ihbarını alan ekiplerin acil müdahale ünitesi kurulumu ve işletilmesi, personel barınma alanlarının oluşturulması, mobil komuta aracının kullanımı ve haberleşme, afet alanında Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi aktivasyonu ve işletilmesi gibi farklı senaryoların canlandırıldığı tatbikatta, 55 yaralı, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Tatbikatın kentsel arama kurtarma etabında senaryo gereği, Çınar ilçesine bağlı Bağacık Mahallesi'nde meydana gelen depremde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık ve arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

        Jandarma ekiplerinin güvenlik önemlerini aldığı bölgede, UMKE ekipleri enkaz altında bulunan yaralılara ulaşarak ilk müdahalelerini gerçekleştirirken AFAD ekipleri de depremzedelerin enkazdan kurtarılması için çalışma gerçekleştirdi.

        Enkazdan çıkarılan 21 yaralının olay yerine yakın güvenli noktada kurulan Acil Müdahale Ünitesinde müdahaleleri yapılarak stabilizasyonları sağlandıktan sonra hastanelere sevkleri sağlandı.

        Tatbikatın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) yaralanma etabında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından toprak kirliliği, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da tarımsal kirlenme ile ilgili incelenmek üzere numuneler alındı, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri de ölü ve yaralıların kimliklendirme işlemlerini yaptı.

        İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü İlami Çakmak'ın da alanda takip ettiği tatbikatta, 11 kurumdan 161 personel, dron ve 34 araç yer aldı.

        İl Sağlık Müdürü Pamukçu, yaptığı açıklamada, geniş katılımlı bir tatbikat yaptıklarını belirterek, "Kentsel arama kurtarma, tren kazası, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer yaralanma ve suda boğulma senaryolarının canlandırıldığı, ülkemizde ilk defa bir ilin tamamen kendi personelleriyle katıldığı 8 etaptan oluşan bir tatbikatı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'ın hem kendi yaralarını sardığını hem de diğer illere sağlık personeliyle destek verdiğini dile getiren Pamukçu, şunları kaydetti:

        "Bu tatbikatlarla gerçek olaylarda daha hızlı ve seri müdahale etme kapasitemizi artırıyoruz. Yakın zamanda da bölgesel tatbikatımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca bu tatbikatta yine bir ilki gerçekleştirerek insansız hava aracımızla alandan çekilen görüntüleri hem komuta merkezimizde hem de tatbikatımızı takip eden yöneticilerimizle takip ettik."

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