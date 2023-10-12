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        Ergani'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği gerçekleştirildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ilçelerde düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği Ergani ilçesinde gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 10:34 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:39
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        Ergani'de "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği gerçekleştirildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal ilçelerde düzenlediği "Mahallemde Şenlik Var" etkinliği Ergani ilçesinde gerçekleşti.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın hazırladığı program kapsamında Ergani İlçe Stadyumu'nda yapılan etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlendi.

        Etkinlikte, palyaço ve animasyon gösterileri ile futbol, basketbol, voleybol, okçuluk gibi sportif etkinlikler yer aldı. Akşam kurulan sahnede ise çocuklar için sinema gösterimi yapıldı.

        Öğretmenleri tarafından etkinlik alanına getirilen öğrencilerden Şeyma Yıldız, çok eğlendiğini söyledi.

        Şişme oyun parkında oynadığını, ok attığını, palyaço ile eğlendiğini belirten Yıldız, "Böyle etkinliklerin devamı istiyorum." dedi.

        Öğrencilerden Nisanur Aydoğdu ise şöyle konuştu:

        "Burası çok güzel, arkadaşlarımla birlikte çok güzel vakit geçirdim. Ben bu etkinliklere ilk defa katılıyorum. Çok eğlendim."

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