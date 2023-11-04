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        Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan Türkiye şampiyonu oldu

        Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:45 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:45
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        Diyarbakırlı milli karateci Sena Kızılaslan Türkiye şampiyonu oldu
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        Diyarbakırlı milli sporcu Sena Kızılaslan, Türkiye Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde birinci oldu.

        Balıkesir'de 1 Kasım'da başlayan ve 6 Kasım'a kadar sürecek Türkiye Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine katılan Diyarbakır Yurdum Spor Kulübü sporcusu Kızılaslan, rakiplerini yenerek altın madalyaya ulaştı.

        Kızılaslan, 6 Kasım'da düzenlenecek olan Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçme elemelerine katılmaya hak kazandı.

        Daha önce de İsviçre Basel Open Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kızılaslan, son 1,5 ayda düzenlenen ulusal ve uluslararası yarışmalarda 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

        Kızılaslan, yaptığı açıklamada, daha büyük başarılara imza atmayı hedeflediğini belirterek, “Buralara gelmemde en büyük payı sahibi olan başta ailem olmak üzere, Diyarbakır Yurdumspor Kulübü Başkanı Aydın Çetin'e, eski Türkiye Karate Milli Takım Teknik Direktörü Cengiz Çınar'a, Diyarbakır bölge karate antrenörü, milli takım antrenörlerim Mehmet Yazar'a, Ahmet Yazar'a ve bana güvenen, inanan tüm arkadaşlarım teşekkür ediyorum." dedi.

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