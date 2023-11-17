Sezai Karakoç memleketi Diyarbakır'da anıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vefatının 2. yıl dönümünde Sezai Karakoç'u andı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Diyarbakırlı şair ve yazar Sezai Karakoç'u anma programı düzenledi.

Sezai Karakoç anısına şiirsel mirasını dijital sanatın sınırları içinde yeniden yorumlayan İbrahim Yılmazer'in "Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi" sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Yılmazer, Diyarbakır Büyükşehir Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve anma programına katılanlara eserleri hakkında rehberlik ederek, üretim süreci ve eserlerinin ardındaki ilham kaynağı üzerine bilgi verdi.

"Hızır'la Kırk Saat Görsel Sanat Sergisi" kasım ayı boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Yüksel Kanar ve Temel Hazıroğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı programda Nur Haktan Aydoğdu da şiir dinletisi gerçekleştirdi.

Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen anma programına, Kocaköy Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü ve vatandaşlar katıldı.