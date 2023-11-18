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        Diyarbakır'da tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 16:45 Güncelleme: 18.11.2023 - 16:55
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        Diyarbakır'da tırın traktöre çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, N.İ. yönetimindeki 33 AIJ 914 plakalı tır, ilçe girişinde Ercan Cennet'in (45) kullandığı 76 AC 305 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Cennet olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan diğer sürücü sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman da olay yerine gelerek kazayla ilgili bilgi aldı.

        Hayatını kaybeden Cennet'in yakınlarıyla görüşen Ataman üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirtti.

        Ataman, "Yaralının yakınlarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, hayatını kaybeden Cennet'e de Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

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