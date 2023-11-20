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        Diyarbakır'da okul çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 20:04 Güncelleme: 20.11.2023 - 20:04
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        Diyarbakır'da okul çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, Avdalı İmam Hatip Ortaokulu binasının çatısında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.

        Durumu fark eden okul yönetimi, öğrenci ve öğretmenleri okuldan tahliye ederek durumu itfaiyeye bildirdi.

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

        Okulun çatı kısmında hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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