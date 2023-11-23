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        Diyarbakır'da öğretmenlerden oluşan ekip 7 bölgenin halk oyunlarını sergileyecek

        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da farklı branşlardan öğretmenlerin gönüllü olarak bir araya gelerek oluşturduğu halk oyunları ekibi, "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde sahne almaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 23.11.2023 - 12:11
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        Diyarbakır'da öğretmenlerden oluşan ekip 7 bölgenin halk oyunlarını sergileyecek
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        ÖMER YASİN ERGİN - Diyarbakır'da farklı branşlardan öğretmenlerin gönüllü olarak bir araya gelerek oluşturduğu halk oyunları ekibi, "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde sahne almaya hazırlanıyor.

        Diyarbakır'da geçen yıl aralarında müzik, beden ve sınıf öğretmeni gibi farklı branşlardan 33 öğretmen bir araya gelerek "Öğretmenler Halk Oyunları" ekibini kurdu.

        İlk aşamada Diyarbakır'ın yöresel halk oyununu oynayan öğretmenler, zamanla 7 bölgeye ait yöresel halk oyunlarını öğrendi.

        Uzun bir çalışmanın ardından "24 Kasım Öğretmenler Günü"nde sahne almaya hazırlanan ekip, meslektaşları ve öğrencilere halaydan horona, zeybekten Kafkas oyunlarına kadar unutulmaz bir gösteri sunmayı hedefliyor.

        - "Çok iyi geri dönüşler alıyoruz"

        Ahmedi Hani Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni Abdurrahim Kılıç, AA muhabirine, geçen yıl nisan ayında gönüllü öğretmenlerden oluşan ekibi kurduklarını söyledi.

        Birkaç oyunla başladıklarını, zamanla ekibi büyüttüklerini ve oyun çeşitliliğini artırdıklarını belirten Kılıç, böylece boş zamanlarını değerlendirdiklerini ve sahne alma fırsatı bulduklarını aktardı.

        "Bugün burada bulunmamızın asıl amacı, kendi günümüzde yani Öğretmenler Günü'nde meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize gösterilerimizi sergilemek" diyen Kılıç, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde sahne alacaklarını, talep olması halinde farklı etkinliklere de katılabileceklerini kaydetti.

        Kılıç, şöyle konuştu:

        "İlk başladığımızda Diyarbakır yöresiyle başladık, zaten arkadaşlarımızın çoğu Diyarbakır yöresine hakim. Daha sonra bunu 7 bölgenin oyunlarıyla geliştirebileceğimizi düşündük. Arkadaşlarımızla çalıştık. Çok iyi geri dönüşler alıyoruz. Aldığımız geri dönüşler doğrultusunda istedikleri yörenin oyunlarını sergilemeye çalışıyoruz."

        Bismil ilçesindeki Yukarıdarlı Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni Aycan Yılmaz da halk oyunlarına sürekli ilgisinin olduğunu, meslektaşlarıyla bir araya gelerek bazı yörelere ait oyunları öğrendiklerini söyledi.

        Her yöreye ait oyunun kendilerine ayrı bir heyecan ve renk kattığını, Öğretmenler Günü'nde bu oyunları sergileyecekleri için mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin 7 yöresine ait oyunları öğrendik. 7 yörenin oyunları sayesinde ayrı bir coşku ve renkle tanıştık." dedi.

        - "Çok mutlu ve heyecanlıyız"

        Ergani ilçesindeki Sultan Abdülhamid Han Anadolu Lisesinde müzik öğretmeni Rojda Budak ise halk oyunları konusunda farklı ve zengin olan kültürleri yansıtmak adına bir araya geldiklerini belirtti.

        Yöresel oyunları öğretmen ve öğrencilerle buluşturmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Budak,"Halaydan horona, Kafkas oyunlarından zeybeğe ve davul şovlarına kadar zengin kültürümüzü sergileyeceğiz. Amacımız zengin kültürlerimizin yok olmaması ve nesilden nesile aktarılmasıdır. Gösterimize köy okulumda olan öğrencilerimin gelmesini heyecanla bekliyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyız." sözlerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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