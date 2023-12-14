Diyarbakır'da bir kadının başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı Giriş: 14.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:33 facebook

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