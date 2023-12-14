Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da bir kadının başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:33 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da bir kadının başına isabet eden kurşunla ölümüyle ilgili 1 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir kadının evde başına kurşun isabet etmesi sonucu ölümüyle ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Sanayi Mahallesi 87. Sokak'taki evinde dün Medine Polat'ın (41) başına kurşun isabet etmesi sonucu ağır yaralandıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kurşunun evin dışından ateşlenen silahtan çıktığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karşı binada oturduğu belirtilen 16 yaşındaki bir şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Üç çocuk annesi Polat'ın cenazesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Eğil ilçesinin kırsal Kazanlı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        TCMB Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı gelmiştir
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        Bakan Tunç: Hakeme saldırı iddianamesi hazır
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        "Sol bek ihtiyacımız var"
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        DSÖ'den e-sigara kullanımının kontrol altına alınması için acil eylem çağrısı
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Montella'dan Arda Güler açıklaması!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        Avukatın paylaşımı savcının yerini değiştirdi!
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        iOS 17.2 sonrası pil ömrü kısaldı mı?
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        5 kat boya ve sıva katmanının altından çıktı
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Katil: 13 Maktul: 12 yaşındaydı! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Somali Cumhurbaşkanı: Oğlum Türkiye'ye dönüp teslim olmalı
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        Balkanlar'dan geliyor! Soğuk ve kar yolda... İstanbul'a kar yağacak mı?
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Trnava 11'i!
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Saadet Partili Bitmez yaşamını yitirdi
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        Anadolu parsına ait, 1500 yıllık! Varlığı ispatlandı...
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        İBB'ye ait Beşiktaş'taki arsa 665 milyon TL'ye satıldı!
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        En kötü 100 yiyecek tartışma yarattı
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        İhanetin ardından kaleciye âşık oldu
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!
        'Yılın kişisi' aramalarda yok!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
        Diyarbakır'da silah ve mühimmat ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı
        Diyarbakır'da kuzenini öldüren şüpheli de hayatını kaybetti - Yeniden
        Diyarbakır'da kuzenini öldüren şüpheli de hayatını kaybetti - Yeniden
        Diyarbakır'da kuzenini öldüren şüpheli de kurtarılamadı
        Diyarbakır'da kuzenini öldüren şüpheli de kurtarılamadı
        Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor
        Diyarbakır'da ücretsiz spor kurslarından 3 bin 93 kişi faydalanıyor
        Diyarbakır'da sağlık yatırımlarının inşası sürüyor
        Diyarbakır'da sağlık yatırımlarının inşası sürüyor
        Diyarbakır´da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü
        Diyarbakır´da 8 katlı bina, yıkım sırasında çöktü