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        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi" devam ediyor

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, esnafa yönelik başlattığı "Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi" kapsamında düzenlediği geziler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 12:18 Güncelleme: 18.12.2023 - 12:41
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        Diyarbakır'da "Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi" devam ediyor
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, esnafa yönelik başlattığı "Kentini Tanı Kendini Tanıt Projesi" kapsamında düzenlediği geziler sürüyor.

        Esnaf ve Sanatkar İşleri Daire Başkanlığı, esnafın kente gelen turistlere daha iyi hizmet vermesini sağlamak amacıyla başlattığı proje kapsamında eğitim çalışmalarını sürdürüyor.

        Proje kapsamında meslek edindirme kurslarında eğitim alan kursiyerler kentteki tarihi ve turistik mekanları gezdi.

        Gezi programında katılımcılara rehberler tarafından kentin tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgili bilgi verildi.

        Eğil ilçesindeki tarihi ve inanç turizmi kapsamında önemli mekanları ziyaret eden katılımcılar tekne turu da yaptı.

        Esnafa yönelik gezi ve tanıtım programlarının devam edeceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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