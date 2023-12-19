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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları Spor Eğitim Merkezi'ne seçildi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 11 sporcusu ve 1 antrenörü, müsabakalarda elde ettiği dereceler sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 11:51 Güncelleme: 19.12.2023 - 11:51
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcuları Spor Eğitim Merkezi'ne seçildi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin 11 sporcusu ve 1 antrenörü, müsabakalarda elde ettiği dereceler sayesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandı.

        Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı ücretsiz spor okullarında keşfedilerek Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'ne kazandırılan judo sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi.

        Romanya, Bosna Hersek ile Diyarbakır, Denizli, Uşak, Balıkesir ve Siirt'teki müsabakalarda derece yapan 11 sporcu ile 1 antrenör, Spor Eğitim Merkezi'ne seçildi.

        Judo sporcuları Amed Altun, Mehmet Çınar, İbrahim Halil Kadak, Mikail Göktekin, Hümeyra Teker, Dicle Başarı, Nisanur Süren, Bilal Göktekin, Nisa Baydar, Umut Baydar, Tuana Zeybek ve Judo Spor Eğitmeni Selman Süren'e yaşam boyu Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenli olarak aylık maddi destek sağlanacak.

        Başarı derecelerine göre bazı sporcular aylık 4 bin 266 lira, diğer sporcular ise 2 bin 266 lira alacak.

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