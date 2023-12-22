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        Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:32
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        Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişinin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 34 mermi ve 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, denetim yapılan 1021 aracın 123'üne ise farklı madde ihlallerinden trafik cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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