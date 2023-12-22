Bismil'de huzur uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, eğlence mekanları, metruk binalar, park-bahçeler, okul çevreleri ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişinin de bulunduğu 23 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklandı, 13 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 34 mermi ve 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, denetim yapılan 1021 aracın 123'üne ise farklı madde ihlallerinden trafik cezası uygulandı.