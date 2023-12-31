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        Diyarbakır'da hafriyat kamyonunun otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hafriyat kamyonunun otomobil ile çarpışması sonucu 2'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 13:18 Güncelleme: 31.12.2023 - 13:18
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        Diyarbakır'da hafriyat kamyonunun otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hafriyat kamyonunun otomobil ile çarpışması sonucu 2'i ağır, 3 kişi yaralandı.

        Ergani'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki S.G'nin kullandığı 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu ile F.Ç. idaresindeki 06 BH 1076 plakalı otomobil çarpıştı.

        Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobildeki A.Ç. ve R.Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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