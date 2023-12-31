Diyarbakır'da hafriyat kamyonunun otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, hafriyat kamyonunun otomobil ile çarpışması sonucu 2'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Ergani'den Diyarbakır istikametine seyir halindeki S.G'nin kullandığı 31 AGF 279 plakalı hafriyat kamyonu ile F.Ç. idaresindeki 06 BH 1076 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücü F.Ç. ile otomobildeki A.Ç. ve R.Ç. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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