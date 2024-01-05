Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 21:01 Güncelleme: 05.01.2024 - 21:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yaşar Kemal Caddesi'nde, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi, bir kişiye silahlı saldırıda bulundu.

        Olayda bu kişi ile bu sırada yolda seyir halindeki 21 HO 1109 plakalı özel halk otobüsünün şoförü, başına isabet eden kurşunla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özel halk otobüsü şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Saldırının ardından 2 şüphelinin kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta iki gol var!
        Maçta iki gol var!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Ali Koç Habertürk TV'ye konuk oluyor
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Sultangazi saldırısında sıcak gelişme
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Casusluk operasyonunda 26 şüpheli hakkında tutuklanma talebi
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Su yerine çamaşır suyu servis edildi! 2 yaşındaki Leyla ölümden döndü
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Hüseyin Öztel'den kar uyarısı: İstanbul'da salı ve çarşambaya dikkat!
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        Arda Güler'i bekleyen tehlike! İlk maçına çıkacak ama...
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Galatasaray'da Icardi şoku!
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        Sevgilisini öldüren Pistorius'a tahliye
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İklim değişikliği ruh sağlığını da bozuyor!
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" devam ediyor
        Diyarbakır'da düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" devam ediyor
        Trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre iterek, akaryakıt istasyo...
        Trafik polisi, yakıtı biten otomobili 2 kilometre iterek, akaryakıt istasyo...
        Diyarbakır'da "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
        Diyarbakır'da "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" başladı
        Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesine iki laboratuvar kurdu
        Dicle Elektrik, Dicle Üniversitesine iki laboratuvar kurdu
        Kayapınar Belediyesi kız voleybol takımı ilk galibiyetini aldı
        Kayapınar Belediyesi kız voleybol takımı ilk galibiyetini aldı
        Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor
        Yenişehir Belediyesi temizlik çalışmalarını sürdürüyor