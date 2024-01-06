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        Diyarbakır'da düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi

        Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (GÜNKAF'24) sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 06.01.2024 - 17:25
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        Diyarbakır'da düzenlenen "Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı" sona erdi
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        Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde ve Dicle Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Güneydoğu Anadolu Kariyer Fuarı (GÜNKAF'24) sona erdi.

        DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Yetenek Her Yerde" sloganıyla bölgedeki 15 üniversitenin paydaşlığında gerçekleştirilen fuarda 250'yi aşkın kurum ve kuruluş stant açtı.

        İki gün süren fuarı, yaklaşık 30 bin kişi ziyaret etti.

        Açılan stantları ziyaret edenler, kurumların çalışmaları hakkında bilgiler aldı, iş ve staj başvurusunda bulundu.

        DÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yeşim Erdamar, AA muhabirine, "Yetenek Her Yerde" sloganıyla yola çıktıkları fuarı 15 paydaş üniversiteyle birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "2 günde kamu ve özel sektör kuruluşlarını ağırladık. 2 gün içerisinde fuarımıza QR kod ile giren öğrenci, firma ve ziyaretçi sayımızla birlikte hedefimiz olan yaklaşık 30 bin rakamına ulaştığımızı düşünüyoruz." diyen Erdamar, öğrencilerin bu fuarda firmaları yerinde ziyaret etme imkanı bulduklarını ifade etti.

        Erdamar, "Katılımcılar firma yetkilileriyle birebir ve yüz yüze görüşme fırsatı buldu. Katılımcıların fuarımızdan gerçekten çok mutlu ayrıldıklarına inanıyoruz." dedi.

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