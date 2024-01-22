Diyarbakır Mezopotamya Yeşil Kuşakta çalışmalar sürüyor Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Bulvarı ile Diclekent Bulvarının kesiştiği ve Elazığ Caddesine kadar devam eden yaklaşık 100 dekarda inşa edeceği yeşil kuşakta çalışmalara devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Mezopotamya Bulvarı ile Diclekent Bulvarının kesiştiği ve Elazığ Caddesine kadar devam eden yaklaşık 100 dekarda inşa edeceği yeşil kuşakta çalışmalara devam ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Bulvarında yabani otların ve inşaat atıklarının bulunduğu, kullanılmayan 100 dekar alanın yeşil ve estetik bir görünüme kavuşması için çalışmalarına devam ediyor.

Mezopotamya Yeşil Kuşak Projesinde, yürüyüş yolları, oyun alanları, oturma bankları, kamelyalar, masa tenisleri, aydınlatma birimleri, farklı türlerde ağaç, çalı, mevsimlik çiçek ve su depoları yer alacak.

Proje kapsamında belirlenen 10 farklı alana çocuk oyun parkı, 6 farklı bölüme fitness aletleri, 112 oturma birimi, 52 çatılı masa ve 4 masa tenisi yerleştirilecek.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, yeşil alana farklı türlerde 1800 ağaç, 6 bin çalı ve peyzaj planına göre binlerce mevsimlik yazlık ve kışlık çiçek dikecek.

Ekipler, altyapı çalışmalarında ilk etapta 300 kamyon hafriyattan arındırılan alanın, peyzaj uygulaması ve bitki dikimine uygun hale getirilmesi için 4 bin 250 kamyon toprak serimi ve tesviyesini yaptı.

7'den 70'e her kesimin yararlanacağı projede, altyapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan ekipler, aydınlatma direk dikimi ve otomatik sulama sistemlerindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, peyzaj çalışmaları kapsamında çocuk oyun grupları, fitness aletlerinin kurulumuna ise devam ediyor.​​​​​​​

Yaya yürüyüş yollarının döşeme imalatına da başlayan ekipler, diğer yandan alanda bitkilendirme işlemlerini sürdürüyor.