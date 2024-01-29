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        DEM Parti'nin, Diyarbakır'da bazı belediye başkan adayları tanıtıldı

        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır'da bazı belediye başkan adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 18:26 Güncelleme: 29.01.2024 - 18:49
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        DEM Parti'nin, Diyarbakır'da bazı belediye başkan adayları tanıtıldı
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        Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Diyarbakır'da bazı belediye başkan adaylarını tanıttı.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatımoğulları Oruç, merkez Kayapınar ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda, belediye başkan adaylarını halk oylamasıyla belirlediklerini söyledi.

        Belediyelerde doğrudan demokrasiyi hayata geçireceklerini belirten Oruç, "Belediyelerimizi doğrudan halkın iradesine sunacağız. Halkımız belediyelerde yönetimin ortağı olacak." dedi.

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da her seçim döneminde siyasi partilerin genel merkezlerinin önünde yığılma olduğunu ifade ederek, kendilerinin ise genel merkezlerini kapatıp adaylarını halk oylamasıyla seçtiğini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Diyarbakır, Van ve Mardin'in de aralarında bulunduğu bazı il ve ilçelerin belediye başkan adayları sahneye davet edilerek tanıtıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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