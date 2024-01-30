Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakır'da evlerinde ziyaret edilen 158 bin 712 depremzede psikososyal destek aldı

        AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri 158 bin 712 depremzedeye psikososyal destek verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.01.2024 - 11:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Diyarbakır'da evlerinde ziyaret edilen 158 bin 712 depremzede psikososyal destek aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN ARİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri evlerinde ziyaret ettikleri 158 bin 712 depremzedeye psikososyal destek verdi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da vatandaşların deprem travmasını atlatmasına destek olmak amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri çalışma yürütüyor.

        Müdürlükte görevli sosyolog, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip, depremin ardından Diyarbakır'da 11 bin 562 haneye ziyareti gerçekleştirdi.

        Ekipler, ev ziyaretlerinde 158 bin 712 kişiye psikososyal destek verdi.

        Kentte evleri yıkılan ya da ağır hasar görenler için AFAD koordinatörlüğünde merkez Kayapınar ilçesinde kurulan konteyner kenti de ziyaret eden ekipler, depremden etkilenen ailelerle bire bir görüşüyor, çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Faysal Yaşa, AA muhabirine, deprem yaraları sarılıncaya kadar sahada olacaklarını söyledi.

        Depremin hemen ardından başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiğini kaydeden Yaşa, psikososyal destek vermek amacıyla konteyner kentte ve vatandaşların depremden dolayı sığındığı bütün alanlarda bulunduklarını belirtti.

        Yaşa, "Depremden kaynaklı yaşanan travmalarla ilgili çocuklara, kadınlara, yaşlılara, engellilere ihtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştık." dedi.

        - Ekiplerin sahada çalışması sürüyor

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Psikososyal Destek Sekreterya Sorumlusu Sosyolog Fırat Esmer ise sahada bireysel görüşmelere ve çocuklara yönelik etkinliklerin aralıksız devam ettiğini söyledi.

        "Sosyal hizmetler olarak işimiz, son vatandaşımızın evine yerleşip, normal hayatına dönmesine kadar saha çalışmamızı devam ettirmektir." diyen Esmer, şöyle konuştu:

        "Bugüne kadar 11 bin 562 hane ziyareti gerçekleştirdik, 158 bin 712 vatandaşımıza psikososyal destek verdik. 11 bin 912 vatandaşımızla da bireysel görüşme yaptık. Çocukların benlik algılarını geliştirmek, akranlarıyla olumlu ilişkiler geliştirmelerini sağlamak ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak için farkındalık etkinlikleri yapıyoruz. Kadınlara da anne, çocuk ve üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet üzerine eğitimler veriyoruz. Depremin olumsuz etkilerini gidermek için vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda bireysel görüşmeler yapıyoruz."

        Depremde evi ağır hasar gören ve konteyner kente yerleşen 2 çocuk babası Enver Yüce ise özellikle çocukların depremden çok etkilendiğini, ekiplerin desteğiyle bu travmayı atlattıklarını kaydetti.

        Depremin ilk gününden itibaren ekiplerin kendilerine her türlü desteği verdiğini belirten Yüce, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Açlık ve yoksulluk sınırı belli oldu
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Şubatta doğalgaza zam gelecek mi?
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Kilisedeki saldırı ile ilgili sıcak gelişme!
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        Dikili'de balıkçı teknesi battı: 3 ölü, 2 kayıp
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        AK Parti’nin seçim vaatleri neler?
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        Torreira'yla nikah tazelendi!
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        İnsan beynine çip yerleştirdi
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        Antakya nasıl yeniden ayağa kalkar?
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "Bu sıcağa kar dayanmaz"
        "260 milyon lira dağıttık"
        "260 milyon lira dağıttık"
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Okan Buruk transferde isim verdi!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Teksas krizi sürüyor: Sınırda göçmen hareketliliği!
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        Durdurma davası yeni boyut kazandı
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        "Paris'i kuşatma eylemi"
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Mustafa Denizli'nin kızı Çeşme adayı
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Hastanelerden cesetleri çalıp tıp fakültelerine sattılar!
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Bakan Yerlikaya açıkladı! 2023'te teröristlere darbe
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur, kar ve fırtına alarmı! Bu bölgeler dikkat
        Kamu işçilerine ek protokol zammı
        Kamu işçilerine ek protokol zammı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik op...
        Diyarbakır merkezli terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik op...
        PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyonda sözde sorumlu ile 2 kişi tutuk...
        PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyonda sözde sorumlu ile 2 kişi tutuk...
        DEM Parti, 3´ü büyükşehir 96 merkezin belediye eş başkan adaylarını açıklad...
        DEM Parti, 3´ü büyükşehir 96 merkezin belediye eş başkan adaylarını açıklad...
        DEM Parti'nin, Diyarbakır'da bazı belediye başkan adayları tanıtıldı
        DEM Parti'nin, Diyarbakır'da bazı belediye başkan adayları tanıtıldı
        PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyon; sözde sorumlusu da yakalandı
        PKK'nın şehir yapılanması YPS'ye operasyon; sözde sorumlusu da yakalandı
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu turnuvada derece elde etti
        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi sporcusu turnuvada derece elde etti