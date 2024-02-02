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        Diyarbakır'da genç kızı tabancayla ağır yaralayan kişi intihar etti

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde tartıştığı genç kızı tabancayla ağır yaralayan kişi yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 16:34 Güncelleme: 02.02.2024 - 16:34
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        Diyarbakır'da genç kızı tabancayla ağır yaralayan kişi intihar etti
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        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde tartıştığı genç kızı tabancayla ağır yaralayan kişi yaşamına son verdi.

        Kayapınar ilçesi çevre yolunda tartıştığı Dilan Kanak'ı (25) başından tabancayla vuran Veysi Çiçek'in (35) kendi kafasına da ateş açtığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çiçek, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kanak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan Çiçek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Tedavi altına alınan Kanak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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