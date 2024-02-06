Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 15:50 Güncelleme: 06.02.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, ​İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ile MİT Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda Dicle ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla M.K, Y.E, M.T, M.Ö, Y.Y. ve K.B. yakalandı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 cep telefonu, 3 sim kartı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 5 şarjör ve 518 fişek ele geçirildi.

        Hakkında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        "Fedakarlık yapanları unutmayacağız"
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        Beşiktaş'a Grujic yanıtı!
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "GSMH'de madenciliğin payı yüzde 10 olmalı"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        "Fay ruhları da yerle bir etti"
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        "Benim annem de güzel"
        "Benim annem de güzel"
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Çocuğunu almak için okula gitti! Bıçaklanan veli öldü!
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Cezai ehliyeti tam çıktı! Cani anne için karar
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        Süper Lig'de 24. haftanın panoraması
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da terör propagandasına 6 gözaltı
        Diyarbakır'da terör propagandasına 6 gözaltı
        Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Diyarbakır'da kızını öldürme suçundan aranan zanlı tutuklandı
        Kulp'ta kesintisiz içme suyu için çalışmalara başlandı
        Kulp'ta kesintisiz içme suyu için çalışmalara başlandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremden yaralı kurtulan komşular bir...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremden yaralı kurtulan komşular bir...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettikleri evlatlarını özl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde kaybettikleri evlatlarını özl...
        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldı...
        Diyarbakır´da depremde ölenler için Galeria Sitesi´nin enkazının kaldırıldı...