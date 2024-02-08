Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Diyarbakır-Çınar seferini gerçekleştiren Mehmet Şakir Kaçkan idaresindeki 21 AES 779 plakalı otobüse binen Abdullah Şimşek (23), yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.
Kaçkan, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak Şimşek'i özel bir hastaneye yetiştirdi.
Otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan Şimşek, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.
Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.
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