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        Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 16:51 Güncelleme: 08.02.2024 - 16:51
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        Diyarbakır'da yolcu otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye götürdü.

        Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait Diyarbakır-Çınar seferini gerçekleştiren Mehmet Şakir Kaçkan idaresindeki 21 AES 779 plakalı otobüse binen Abdullah Şimşek (23), yolculuk sırasında aniden rahatsızlandı.

        Kaçkan, yolcuların uyarısı üzerine güzergah dışına çıkarak Şimşek'i özel bir hastaneye yetiştirdi.

        Otobüsten sağlık görevlilerince sedyeyle alınan Şimşek, hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Otobüste yaşananlar, araç içi güvenlik kamerasıyla kayıt altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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