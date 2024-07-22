Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Kömür işçileri hem havanın hem ateşin sıcaklığıyla mücadele ediyor

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da mangal kömürü üreten işçiler bunaltıcı sıcakta ateş karşısında alın teri döküyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.07.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kömür işçileri hem havanın hem ateşin sıcaklığıyla mücadele ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMAN BİLGİN - Diyarbakır'da mangal kömürü üreten işçiler bunaltıcı sıcakta ateş karşısında alın teri döküyor.

        Mardin'den aileleriyle birlikte meşe ağaçlarından mangal kömürü üretmek için Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gelen işçiler, Orman İşletme Müdürlüğünce belirlenen bölgelerde kurdukları çadırlarda yaşamlarını sürdürüyor.

        İşçiler, Orman İşletme Müdürlüğünün orman sahalarında yürüttüğü "gençleştirme çalışmaları" kapsamında kesime ayrılan meşe ağaçlarından piramit şeklinde büyük ocaklar kuruyor. Toprakla kaplanan ve yaklaşık 15 gün yavaş yavaş yanan ocakların başında 24 saat esasına göre mesai yapılıyor.

        Meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştüren ve "torakçı" olarak adlandırılan işçilerin mesaisi 40 dereceyi aşan kavurucu sıcaklarda daha da zorlaşıyor.

        Duman ve isin arasında saatlerce çalışan işçilerin yüzleri ve bedenleri de kömür karasıyla kaplanıyor.

        - "Kömürün sıcaklığı da eklendiğinde sıcaklık ikiye katlanıyor"

        İşçilerden 16 yıldır mangal kömürü üretimi yapan Mecnun Topaloğlu, AA muhabirine, ilkbaharda meşe ağaçlarını keserek zorlu mesailerine başladıklarını söyledi.

        İstifledikten sonra üzerini saman ve toprakla kapattıkları odunların "ocak" adını verdikleri piramit şeklini aldığını ifade eden Topaloğlu, "Ocakları yakma dönemi temmuz ve ağustos aylarına denk geliyor. Bu aylar Türkiye'nin her ili sıcak oluyor. Diyarbakır'ın sıcaklığı biraz daha etkili oluyor. Bu ocakların ateşi güneşle birleştiği için daha da etkili oluyor. Kömürün sıcaklığı da eklendiği zaman sıcaklık ikiye katlanıyor. Çalışmak da daha zahmetli oluyor." dedi.

        Mesai saatlerinin olmadığını, ateşin kontrolünü sağlamak için sürekli nöbette olduklarını belirten Topaloğlu, kömür üretiminin çok zahmetli bir iş olduğunu, ekmek mücadelesinin sonbahar mevsimine kadar sürdüğünü belirtti.

        Emrullah Topaloğlu da ilkbahardan sonbahara kadar aralıksız çalıştıklarını söyledi.

        Sabaha kadar nöbet tuttuklarını anlatan Topaloğlu, "Erken kalkıyoruz ve akşama kadar çalışıyoruz. Yemek yerken bile mecburen ocaklara bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Günde 20-30 litre su içiyoruz"

        Sadık Delek de 30 yıldır torakçılık yaptığını bu nedenle sürekli evinden uzakta gurbette yaşadığını belirtti.

        Delek, şunları söyledi:

        "Temmuzun ortasında 45 derece sıcaklığın yanında 45 derece de ocağın sıcaklığı var. 90 derece sıcağın içerisinde çalışıyoruz. Günde 20-30 litre su içiyoruz, içmesek dayanamayız. Ekmek parası, artık alıştık bu işe. Sıcaklardan şikayet edenler gelip bizi görsünler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
        Uzmanı açıkladı! İzmir'de neden her gün yanıyor?
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        LGS yerleştirme sonuçları açıklandı
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Boğarak öldürdüğü karısının telefonunu sattı!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        "1 transferimiz kaldı"
        "1 transferimiz kaldı"
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        ABD'de seçim yarışı yeniden başlıyor
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Trump'ı hedef aldı Biden'ı vurdu
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Sahneye çıkmaya hazır: Kamala Harris kim?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        Biden Harris'i işaret etti: İlk açıklaması ne oldu?
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        "90 günümüz var, yapabiliriz!"
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Değerli sanılarak avlanıyor ama... 100 bin lira cezası var!
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        Kağıthane'de sokağı savaş alanına çeviren kaza: Panikleyip otomobilden atladı
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        6 Şubat'ta, Said Bey Sitesi'nde 44 kişi ölmüştü! İşte binanın yıkılma nedeni!
        Rota yeniden Danimarka!
        Rota yeniden Danimarka!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Elektriklide atağa kalkıyor
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Ağrı Dağı'ndan acı haber geldi!
        Calamity Demet
        Calamity Demet
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Beşiktaş'a İspanyol rakip!
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor
        Kadın doğuruyor, erkek beyni değişiyor

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi
        Diyarbakır'da 170 bin 500 kök kenevir ve 52 kilogram esrar ele geçirildi
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME - Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Otomobil, 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı (2)
        Otomobil, 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı (2)
        Diyarbakır'da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi; 3 tutuklama
        Diyarbakır'da 10 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi; 3 tutuklama
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Diyarbakır'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı
        Otomobil 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır, 5 yaralı