Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi sürüyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürüyor.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler için bir yandan eylem yaparken diğer yandan hukuki mücadele başlattıklarını belirtti.

Kurdukları eylem çadırında 89. günde olduklarını ifade eden Kahraman, şunları söyledi: