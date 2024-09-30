Diyarbakır'da 9 metrekarelik dükkanda başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını kuruyor

AHMET KAPLAN - Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Cengiz, 9 metrekarelik tamir dükkanında başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını açmaya hazırlanıyor.

Merkez Sur ilçesinin Cevatpaşa Mahallesi'nde 6 çocuklu ailenin tek erkek evladı olarak 1959'da dünyaya gelen Ahmet Cengiz, 16 yaşına geldiğinde babasının desteğiyle aynı mahallede kiraladığı 9 metrekarelik bir iş yeri açtı.

Devlet Su İşleri'nde bobinaj ustası olarak çalışan babasından tamir işini öğrenen Cengiz, yaptığı küçük tamiratlarla geçimini sağlamaya başladı.

Tamircilik işini bırakarak bakır tel, kablo ve elektrik malzemesi satmaya başlayan Cengiz, iş yerinde dalgıç teli üretimi için aylarca uğraştı. TÜBİTAK ve yurt dışından aldığı destekle dalgıç teli üretmeyi başaran Cengiz, artan siparişler üzerine daha iyi koşullarda ve tam teşekküllü bir yerde üretim yapmak için 2013'te Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 bin metrekaresi kapalı 25 bin metrekare alana sahip fabrika satın aldı. Fabrikada, dalgıç teli üretiminin yanı sıra bakır eritme tesisi de kuran Cengiz, bakır ve alüminyumdan ürettiği tel ve kabloları 10 ülkeye satıyor.

- "Ürettiğimiz tel ve kabloları ülkemizin 81 iline gönderiyoruz" Cengiz, AA muhabirine, 1975'ten 1980'e kadar babasının açtığı iş yerinde kaldığını, işleri iyi olduktan sonra dükkan satın aldığını söyledi. Yeni dükkanında bobinaj işini sürdürdüğünü ve bakır tel, emaye bobin teli sattığını dile getiren Cengiz, "1994'te bobinaj tamiratını bıraktım. Artık işin ticaretine geçtim. Emaye bobin teli, elektrik malzemesi satmaya başladık." dedi. Yeni iş yerinde dalgıç teli imalatı için girişimde bulunduğunu anlatan Cengiz, şöyle konuştu:

"Türkiye'de büyük bir firma bu işi yapıyordu. 'Niçin biz de burada yapmayalım' dedik. Dalgıç teli kablosunu yapmak için 8 ay araştırma yaptım. TÜBİTAK ve yurt dışından destek alarak kullanılacak malzemeyi bulmaya çalıştık ve bulduk. Biz bu kabloyu üretmeyi başarınca Türkiye'de büyük bir firma bize sipariş verdi. Buna çok sevindik. Firmaya yaklaşık 5 ton gönderdik. Firma, kablomuzu beğenince yaklaşık 3 yıl boyunca tonlarca tel aldı. Daha da cesaretlendik, iç piyasaya girdik, yurt dışına satış yapmaya başladık. Böylece bu işi daha da ilerletmek istedik ve OSB'de fabrika açtık."

Diyarbakır OSB'de 2013'te satın aldığı fabrikanın, 2016'da tam kapasite olarak çalıştığını aktaran Cengiz, fabrikada 4 çocuğuyla birlikte çalışmalara başladıklarını, fabrikada kurdukları bakır eritme tesisiyle de bakır ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti. Cengiz, şu anda fabrikasında, bobinaj ve dalgıç teli başta olmak üzere bakır ve alüminyumdan çok farklı tel ve kablolar ürettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ürettiğimiz tel ve kabloları ülkemizin 81 iline gönderiyoruz. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Suriye, İran, Irak, Avusturalya gibi 10 ülkeye de ihracatımız var. 1975'te 9 metrekarelik olan iş yerim şimdi 25 bin metrekare. Karacadağ OSB'de de bize 27 bin metrekare tahsis edildi. İnşaatın yüzde 60'ı bitti. Allah nasip ederse orada 2025'te üretime geçeceğiz. Orada da 100 kişi istihdam hedefim var. İkinci fabrikanın da faaliyete geçmesiyle 182 kişiye iş ve aş vereceğiz."