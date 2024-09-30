Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da 9 metrekarelik dükkanda başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını kuruyor

        AHMET KAPLAN - Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Cengiz, 9 metrekarelik tamir dükkanında başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını açmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:06 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da 9 metrekarelik dükkanda başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını kuruyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        AHMET KAPLAN - Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Cengiz, 9 metrekarelik tamir dükkanında başladığı iş hayatında ikinci fabrikasını açmaya hazırlanıyor.

        Merkez Sur ilçesinin Cevatpaşa Mahallesi'nde 6 çocuklu ailenin tek erkek evladı olarak 1959'da dünyaya gelen Ahmet Cengiz, 16 yaşına geldiğinde babasının desteğiyle aynı mahallede kiraladığı 9 metrekarelik bir iş yeri açtı.

        Devlet Su İşleri'nde bobinaj ustası olarak çalışan babasından tamir işini öğrenen Cengiz, yaptığı küçük tamiratlarla geçimini sağlamaya başladı.

        Tamircilik işini bırakarak bakır tel, kablo ve elektrik malzemesi satmaya başlayan Cengiz, iş yerinde dalgıç teli üretimi için aylarca uğraştı.

        TÜBİTAK ve yurt dışından aldığı destekle dalgıç teli üretmeyi başaran Cengiz, artan siparişler üzerine daha iyi koşullarda ve tam teşekküllü bir yerde üretim yapmak için 2013'te Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 10 bin metrekaresi kapalı 25 bin metrekare alana sahip fabrika satın aldı.

        Fabrikada, dalgıç teli üretiminin yanı sıra bakır eritme tesisi de kuran Cengiz, bakır ve alüminyumdan ürettiği tel ve kabloları 10 ülkeye satıyor.

        - "Ürettiğimiz tel ve kabloları ülkemizin 81 iline gönderiyoruz"

        Cengiz, AA muhabirine, 1975'ten 1980'e kadar babasının açtığı iş yerinde kaldığını, işleri iyi olduktan sonra dükkan satın aldığını söyledi.

        Yeni dükkanında bobinaj işini sürdürdüğünü ve bakır tel, emaye bobin teli sattığını dile getiren Cengiz, "1994'te bobinaj tamiratını bıraktım. Artık işin ticaretine geçtim. Emaye bobin teli, elektrik malzemesi satmaya başladık." dedi.

        Yeni iş yerinde dalgıç teli imalatı için girişimde bulunduğunu anlatan Cengiz, şöyle konuştu:

        "Türkiye'de büyük bir firma bu işi yapıyordu. 'Niçin biz de burada yapmayalım' dedik. Dalgıç teli kablosunu yapmak için 8 ay araştırma yaptım. TÜBİTAK ve yurt dışından destek alarak kullanılacak malzemeyi bulmaya çalıştık ve bulduk. Biz bu kabloyu üretmeyi başarınca Türkiye'de büyük bir firma bize sipariş verdi. Buna çok sevindik. Firmaya yaklaşık 5 ton gönderdik. Firma, kablomuzu beğenince yaklaşık 3 yıl boyunca tonlarca tel aldı. Daha da cesaretlendik, iç piyasaya girdik, yurt dışına satış yapmaya başladık. Böylece bu işi daha da ilerletmek istedik ve OSB'de fabrika açtık."

        Diyarbakır OSB'de 2013'te satın aldığı fabrikanın, 2016'da tam kapasite olarak çalıştığını aktaran Cengiz, fabrikada 4 çocuğuyla birlikte çalışmalara başladıklarını, fabrikada kurdukları bakır eritme tesisiyle de bakır ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

        Cengiz, şu anda fabrikasında, bobinaj ve dalgıç teli başta olmak üzere bakır ve alüminyumdan çok farklı tel ve kablolar ürettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ürettiğimiz tel ve kabloları ülkemizin 81 iline gönderiyoruz. Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, Suriye, İran, Irak, Avusturalya gibi 10 ülkeye de ihracatımız var. 1975'te 9 metrekarelik olan iş yerim şimdi 25 bin metrekare. Karacadağ OSB'de de bize 27 bin metrekare tahsis edildi. İnşaatın yüzde 60'ı bitti. Allah nasip ederse orada 2025'te üretime geçeceğiz. Orada da 100 kişi istihdam hedefim var. İkinci fabrikanın da faaliyete geçmesiyle 182 kişiye iş ve aş vereceğiz."

        - "Dünyanın sayılı firmaları arasına girmeyi hedefliyoruz"

        Cengiz'in kızı Hasret Cengiz de babasının kendilerine örnek olduğunu dile getirerek, amaçlarının bölgeye hizmet etmek ve istihdam sağlamak olduğunu söyledi.

        Kardeşler olarak firmada iş bölümü yaptıklarını anlatan Cengiz, kendisinin iç piyasayla ilgilendiğini ifade etti.

        Cengiz, "Babam bu hayat mücadelesine bir pense ve çekiçle başladı. O dürüstlüğü ve çalışkanlığıyla bu işi belli bir yere kadar getirdi. Bu konuda bize örnek oldu. Biz de ilerde Türkiye'nin belki de dünyanın sayılı firmaları arasında girmeyi hedefliyoruz. Bunun için AR-GE çalışmaları ve piyasa araştırması yapıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        13 kişinin öldüğü kazada bilirkişi raporu "Pes" dedirtti!
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        8 yaşındaki çocuğa cinsel istismar: Evini taşladılar, duvarlarına yazı yazdılar
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        İtalya ve İsviçre sınırı değişti!
        Spor yazarları ne dedi?
        Spor yazarları ne dedi?
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        18 yaşındaki Sıla'nın 7 aylık bebeği vardı! Çocuk geline kıydılar!
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        Space X kapsülü uzayda mahsur kalan astronotlar için harekete geçti
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        Müzik ve sinema dünyasının acı kaybı
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        3 yıl arayla ağlattılar! Kaderin böylesi!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        2 bin 400 rakımda, uçurumun kenarında!
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Aylıktaki düşüşten korunma formülü
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Kasırga vurdu, can kaybı artıyor!
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Musk'tan bir tepki de Netflix'e
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Sevdiğiniz havalar kişiliğinizi ele veriyor!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'un hakemi tehdit görüntüleri ortaya çıktı
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        İlk iletişim nasıl gerçekleşti?
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı
        Elektrikli araç satışına ticariden başladı

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kuzen öldü
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 2 kuzen öldü
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "Hayat Namazla Güzeldir" etkinliği düzenlendi
        Genç Sağlık Sendikasından Diyarbakır'da sağlık çalışanlarının darbedilmesin...
        Genç Sağlık Sendikasından Diyarbakır'da sağlık çalışanlarının darbedilmesin...
        Diyarbakır'da "Geleneksel Eğil Doğa Sporları Festivali" düzenlendi
        Diyarbakır'da "Geleneksel Eğil Doğa Sporları Festivali" düzenlendi
        Ölen hastanın yakınları hastane çalışanlarına saldırdı
        Ölen hastanın yakınları hastane çalışanlarına saldırdı
        Diyarbakır'da tarihi surlara, Hasan Nasrallah'ın posteri asıldı
        Diyarbakır'da tarihi surlara, Hasan Nasrallah'ın posteri asıldı