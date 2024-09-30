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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:26
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        Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
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        Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Lice'nin kırsal Ulucak Mahallesi'nde dün iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada açılan ateş sonucu amca çocukları oldukları öğrenilen C.O. ve M.O. hayatını kaybetti.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 kişinin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan R.M'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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