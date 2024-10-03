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        Diyarbakır Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı

        Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:20 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:23
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        Diyarbakır Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı
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        Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı.

        Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı gebelik dönemi sonrası sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne adaylarına yönelik eğitim verme amacıyla oluşturulan "Gebe Sınıfı" hizmet vermeye başladı.

        Sınıfta, gebelik sürecinde anne adaylarının bilinçlenmesi ve sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için çeşitli eğitimler veriliyor.

        Sınıfta hizmet verecek uzman personeller tarafından anne adaylarına rehberlik edilerek hem fiziksel hem de psikolojik hazırlıklarının desteklenmesi hedefleniyor.

        Anne adaylarının sağlıklı ve bilinçli gebelik, doğum ve doğum sonrası süreci geçirmelerine destek olunması hedeflenen Gebe Sınıfı'na tüm gebeler ücretsiz olarak başvurabilecek.

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