Diyarbakır Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı

Diyarbakır'da Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde Gebe Sınıfı açıldı.

Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı gebelik dönemi sonrası sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne adaylarına yönelik eğitim verme amacıyla oluşturulan "Gebe Sınıfı" hizmet vermeye başladı.

Sınıfta, gebelik sürecinde anne adaylarının bilinçlenmesi ve sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için çeşitli eğitimler veriliyor.

Sınıfta hizmet verecek uzman personeller tarafından anne adaylarına rehberlik edilerek hem fiziksel hem de psikolojik hazırlıklarının desteklenmesi hedefleniyor.