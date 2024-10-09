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        Diyarbakır'da "5. Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği Türkiye Toplantısı" yapıldı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği (TIAFT) Türkiye Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 18:02 Güncelleme: 09.10.2024 - 18:06
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        Diyarbakır'da "5. Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği Türkiye Toplantısı" yapıldı
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde (DÜ) "5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği (TIAFT) Türkiye Toplantısı" düzenlendi.

        DÜ'den yapılan açıklamaya göre, Adli ve Klinik Toksikoloji Derneği ve TIAFT işbirliği ile DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde 5. Bölgesel Uluslararası Adli Toksikologlar Derneği (TIAFT) Türkiye Toplantısı yapıldı.

        Toplantıda, DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Velat Şen, uluslararası toplantıya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Kongre Başkanı Prof. Dr. Serap Annette Akgür de madde kullanımı ve bağımlılığına ilişkin tıbbi, sosyal, psikolojik, hukuki yaklaşımların ve yeni düzenlemelerin toplantıda ele alacaklarını söyledi.

        Akgür, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan bu toplantıya alanında uzman birçok bilim insanının katılacağını bildirdi.

        DÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. Oktay Bozan da Diyarbakır'ın tarihsel sürecini anlattı.

        Programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

        Toplantı kapsamında 3 gün boyunca çeşitli oturumlar düzenlenecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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